“Soleil e Jeremias hanno consumato a l’Isola dei famosi” | la confessione di Ariadna

Jeremias : “Soleil? Innamorato è un parolone. Corona non ha capito niente” : Jeremias Rodriguez a Verissimo parla di Soleil e di Fabrizio Corona Terminata l’avventura all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nella puntata in onda sabato 16 marzo il fratello di Belen ha parlato del rapporto nato in Honduras con Soleil Sorge. “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando […] L'articolo Jeremias: “Soleil? Innamorato è un parolone. Corona non ha capito ...