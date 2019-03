Sei anni di corsa | i trionfi targati Sky VR46

Imu e Tasi - sono costate 156 miliardi in Sei anni : In sei anni 156 miliardi di euro. E' il conto di quanto versato a partire dal 2012 da famiglie e imprese per Imu e Tasi. Il calcolo lo ha fatto la Cgia che parla di patrimoniale a tutti gli effetti ...

Ospedali a rischio - 600 medici in meno nei prossimi Sei anni in Emilia-Romagna : BOLOGNA - 2025, fuga dagli Ospedali. Fra sei anni, calcola il sindacato Anaao, il più rappresentativo della categoria, in Emilia-Romagna lavoreranno quasi seicento camici bianchi in meno e reparti ...

Diga di PonteSei : 60 anni fa l'incidente che anticipò il Vajont : Il 9 ottobre del '63 la tragedia che sconvolse l'Italia. Il nostro ricordo con le immagini d'archivio

Quel genio di Messi : rende vero un quadro di Sei anni prima! : TORINO - Messi può tutto. Tutto il mondo del calcio ormai l'ha capito, niente è impossibile per il genio del Barcellona . Ma chi avrebbe scommesso che Leo avrebbe dato vita ad un quadro? L'artista, in ...

Le tasse sono aumentate di nuovo dopo Sei anni - dice Gentiloni : A certificare l'aumento della pressione fiscale per quest'anno è stato però lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze a gennaio. Nel documento Aggiornamento del quadro macroeconomico e di ...

«Alien» - Sei nuove storie per il 40°anniversario della saga dello Xenomorfo : ... la Twentieth Centyry Fox ha finanziato sei cortometraggi originali ispirati ad Alien, progetti che sono stati selezionati tra oltre 550 soggetti provenienti da registi di tutto il mondo. I sei ...

Poliziotto condannato a Sei anni di carcere : ha ripetutamente violentato una minorenne : Un agente di polizia friulano è stato condannato dal gup del Tribunale di Venezia Andrea Battistuzzi a sei anni e otto mesi di carcere per aver abusato per ben quattro anni della figlia della sua compagna dell'epoca: la giovanissima era minorenne e aveva tra gli 11 e i 14 anni. Le violenze sono finite un anno fa, quando il Poliziotto è stato arrestato e immediatamente sospeso dal servizio. L'inchiesta era partita circa un anno fa, così come ...

Veronica Pivetti a Verissimo ho sofferto per Sei anni di depressione : Nel salotto di “Verissimo” Veronica Pivetti a Silvia Toffanin esordisce ricordando una data importante nella sua vita, che ha segnato uno spartiacque. Nel 29 maggio 2014 è scoppiato un incendio in casa sua, un episodio che l’ha spaventata molto e che le ha distrutto la casa: «Ho perso tutto, ho salvato solo me stessa e i miei cani, tutto era da ricostruire» .Veronica parla del suo rapporto con la sorella Irene: «Siamo molto ...

Il programma di papa Francesco. Sei anni mosso da Cristo e seguendo la Chiesa : ... la costituzione dogmatica Lumen gentium sulla natura della Chiesa e la costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Dal saluto iniziale del pontificato di papa ...

Sei anni al Soglio petrino - il difficile Pontificato di Francesco : Il 13 marzo 2013, dopo l'annuncio shock delle dimissioni e con l'abdicazione di Papa Benedetto, al Soglio di Pietro veniva eletto Jorge Mario Bergoglio che annunciò a tutto il mondo di volersi chiamare Francesco. Un vescovo venuto dalla fine del mondo, il primo Papa sudamericano, il primo Papa argentino, il primo Papa gesuita. Il primo a chiamarsi Francesco in onore del santo di Assisi. E subito il suo Pontificato assume il segno di una "Chiesa ...

Australia : Cardinale Pell - Sei anni di carcere per violenza su due chierichetti : Sono arrivate le motivazioni e la condanna di primo grado per il Cardinale Australiano George Pell, numero tre nella gerarchia vaticana, ex ministro dell'Economia del Vaticano, accusato di aver aggredito sessualmente due chierichetti tra il 1996 e il 1997, all'interno della cattedrale di Melbourne. Il giudice Peter Kidd del tribunale della contea di ...

In Australia il cardinale Pell è stato condannato a Sei anni per abuso su minori - : A febbraio, il capo ad interim del servizio stampa della Santa Sede, Alessandro Gizotti, ha dichiarato che Pell non è più il prefetto del Segretariato Vaticano per l'economia. Il mandato dura cinque ...

Il cardinal Pell condannato a Sei anni di carcere : cardinale, prefetto dell'Economia, membro del C9. Aveva scalato tutti i vertici della gerarchia. Poi qualcosa è cambiato da un momento all'altro. Dal vertice, Pell sprofonda nel buio. Nel 2014 viene ...