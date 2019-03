Sci | rottura dei legamenti del ginocchio per Innerhofer

Sci alpino : rottura dei legamenti del ginocchio per Innerhofer. L’azzurro sarà operato : La notizia purtroppo era nell’aria e adesso arrivano anche le prime conferme: Christof Innerhofer si è procurato la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro l’azzurro. Un infortunio gravissimo per l’azzurro, caduto durante il Super-G dei Campionati Italiani che si svolgono a Cortina d’Ampezzo. Il sito dell’Alto Adige ha riportato che l’azzurro è caduto poco dopo il primo intermedio sulla pista Vertigine ed ...

Insigne rilaScia frasi di rottura : «Cercherò di dare il 100% finche starò qua» : A Radio Kiss Kiss Napoli Lorenzo Insigne ha deciso di diventare il personaggio del post-partita di Sassuolo-Napoli. Possiamo comprendere il nervosismo nel non andare subito ai microfoni di Sky Sport. Dopodiché, però, è andato a fare il consueto giro di interviste, Ed evidentemente ha scientemente deciso di rilasciare determinate dichiarazioni. Come quelle a Radio Kiss Kiss Napoli. «Io non ho nulla da dire, non voglio far polemica, accetto le ...

Inter - Icardi non convocato : l'ex capitano salta il Rapid Vienna. Ormai è rottura | Tolta la faScia di capitano : Mauro Icardi non solo non è più il capitano dell'Inter per scelta della società e dell'allenatore Luciano Spalletti, ma non è nemmeno stato convocato per la partita dei sedicesimi di Europa League di ...