Salvini:non scatterà l'aumento dell'Iva

"Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno". Lo ha assicurato il vicepremiernel suo intervento al Forum di Confcommercio a Cernobbio. Poi l'allarme demografico: se non si mettono al mondo figli "nel 2050 l'Italia non c'è più, è una enorme casa di riposo". E sulla Cina: bene la visita del presidente Xi, ma "ci vuole parità di condizioni". "Non mi si dica che la Cina è un Paese con il libero mercato". Infine sull'Ue:"Saremo noi a salvare l' Europa,ma l'Europa si salva se cambia". E sul governo:"Se dipende da me, dura".(Di sabato 23 marzo 2019)

