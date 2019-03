Russiagate.CNN,fonti:'imbarazzo'per dem

"E' un grande giorno per l'America, abbiamo vinto". Così un consigliere della campagna elettorale del presidente Usa Trump festeggia con la CNN la chiusura delle indagini del procuratore speciale Mueller sulle interferenze russe. Il funzionario mette in evidenza come nessuno degli uomini più vicini a Trump sia stato accusato di collusione o altri reati commessi durante la campagna. "Zero incriminazioni" dice, definendo la situazione "imbarazzante" per i democratici che hanno parlato di collusione per due anni.(Di sabato 23 marzo 2019)

