L' Eredità | la clamorosa risposta del concorrente a Flavio Insinna

L'Eredità - Flavio Insinna "congelato" : indiscrezione clamorosa - chi gli "scippa" il quiz : Voci impazzite in Rai. Molte di queste riguardano Marco Liorni e il suo prossimo impiego a Viale Mazzini: non manca molto all'estate, quando i palinsesti della successiva stagione vanno messi nero su bianco. Come è noto, Liorni sarebbe a un passo dal prendersi Reazione a Catena, il quiz che sfiorò l

L'Eredità - Flavio Insinna "mangiato" dalle donne : la clamorosa foto delle tre concorrenti : Girl power. Il potere delle donne. A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1, un trionfo tutto femminile. Già, perché al Triello - nella puntata di mercoledì 20 febbraio -, ci sono arrivate tre signore (il Triello, per inciso, è il gioco che vale l'accesso alla finale per poi giocar

L’Eredità - gaffe clamorosa del nuovo campione Gaetanino. Tutti basiti : Fino a qualche giorno fa c’era Diego Fanzaga nello studio de L’Eredità. Il giovane campione che aveva conquistato il pubblico del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna per la sua cultura e i suoi modi gentili e il look un po’ alternativo è “crollato” nella puntata di giovedì 7 febbraio. Ma ha comunque portato a casa un bel montepremi. Oltre 160mila euro in totale, ma complimenti a parte non sono mancate polemiche. Diego, che è nato a Milano ...

Vieni da me. Diego Fanzaga si vendica di Eredità e Flavio Insinna : la clamorosa confessione su Gerry Scotti : Da L'Eredità a Vieni da me, l'ormai ex campioncino Diego Fanzaga è ospite in studio di Caterina Balivo il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa dal quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. In carica dallo scorso 28 gennaio, con tre Ghigliottine vinte, il giovane Diego è diventato in

L'Eredità - il campioncino Diego e l'ultima clamorosa accusa : "Guardatelo bene" - il complotto degli autori : È la nuova stellina de L'Eredità, amatissimo dalle telespettatrici, ma il giovane Diego Fanzaga raccoglie anche i "soliti sospetti" che circondano il quiz preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di sabato 2 febbraio, constatato il suo dominio, su Twitter iniziano a circolare an

L'Eredità - l'ultimo scandalo travolge Flavio Insinna : "Regalati 50mila euro" - l'accusa clamorosa : E alla fine un campione vinse a L'Eredità. Siamo al quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Per la precisione siamo al gioco finale, la famigerata e seguitissima ghigliottina della puntata di lunedì 28 gennaio. A cimentarsi con la prova ecco Diego: il montepremi, alla fine della scelte