Ciao Darwin | Povia critica Ricky Martin | ' La pratica dell' utero in affitto è vergognosa'

(Di sabato 23 marzo 2019) Lo scorso venerdì sera 22 marzo, su Canale 5 è avvenuta la tanto attesa messa in ondaa nuova puntata di, il programma condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con Luca Laurenti, basato sugli elementi più grotteschia civiltà moderna e sul principioa selezione naturale, formulato dallo studioso Charles, secondo cui in natura a vincere non è il più forte, bensì il più adatto.Family Day vs Gay Pride:sbotta, tirando in ballo"Quando è nata la famiglia non esisteva la Chiesa", ha così esordito nel suo lungo discorso il cantante Giuseppeai microfoni di. Il cantautore di "I bambini fanno ooh" ha poi aggiunto "Meno male che siamo in democrazia, scontri alla stregua di questo dibattito avvengono quando l'ideologia supera la biologia. Ma io sono contro lain", queste ultime sono ...

