Arriva Xi Jinping e i negozi perdono due milioni

Il presidente della Cina Xi Jinping è Arrivato a Roma : ...

Xi Jinping e la first lady Arrivati a Roma - inizia la visita di Stato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Xi Jinping è Arrivato in Italia : Il presidente della Cina, Xi Jinping, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per la sua prima visita ufficiale in Italia, dove rimarrà fino al 23 marzo. Nel corso della sua visita Xi incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente

Xi Jinping è Arrivato in Italia : Sabato invece il presidente cinese a Villa Madama firmerà il memorandum per la Via della Seta che tanto ha fatto discutere in questi giorni la politica di casa nostra. La firma avverrà alla presenza ...

Cina - Arrivato a Roma il presidente Xi Jinping. Due giorni di incontri politici ma il focus è sull economia : Cronaca Roma blindata per la visita di Xi Jinping: due le 'green zone' di FLAMINIA SAVELLI Con il presidente cinese sono arrivati, oltre alla sua sicurezza personale, circa 120 giornalisti e 300 fra ...

Xi Jinping è Arrivato in Italia : al seguito del presidente cinese una delegazione di 500 persone : Xi Jinping è arrivato a Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Al seguito del presidente cinese, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leader cinese è accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ...

Il presidente cinese Xi Jinping Arrivato in Italia. Il programma : Il Boeing dell'Air China con a bordo il presidente cinese Xi Jinping è atterrato all'aeroporto di Fiumicino per la prima tappa di un viaggio di Stato in Europa che lo vedrà anche nel Principato di ...