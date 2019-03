lastampa

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il procuratore speciale per il, Robertal ministro della Giustizia William Barr, ilsue indagini....

marina_catucci : Pare che ci siamo. Il consigliere speciale Mueller ha presentato un rapporto al procuratore generale, è il segnale… - AlbertoBellotto : Questa è grossa, molto grossa. Il #Russiagate verso la fine. ??Special Mueller has submitted a report to the atto… - ggramaglia : Buongiorno. -