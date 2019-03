Roma | Gasparri | ' Raggi in stato confusionale | servirebbe visita medica'

Roma in crisi - le bordate di Maurizio Gasparri : Maurizio Gasparri , Senatore di Forza Italia e Presidente della Giunta per le immunità parlamentari, è intervenuto su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla debacle della Roma in Coppa Italia, i giallorossi hanno perso con l’umiliante 7-1 contro la Fiorentina sfuma così un altro obiettivo. “Siccome Pallotta sta in America gli direi di rimanerci a vita. Mi dispiace che il tonfo drammatico di ieri sera sia ...

