Marsala - 25enne uccisa : dopo l'Omicidio i presunti assassini sono andati in discoteca : Carmelo Bonetta, di 34 anni, reo confesso, e la fidanzata Margareta Buffa, di 29, entrambi amici della vittima, sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere

Marsala - dopo l’Omicidio gli arrestati sono andati in discoteca. “Dovevamo farla smettere di dire bugie” : L’hanno accoltellata e bruciata, forse addirittura quando ancora respirava. Poi hanno incendiato i vestiti lontani dal cadavere e gettato il coltello che è stato ritrovato questa mattina. Infine sono andati in discoteca. Questa è stata la serata vissuta a Marsala da Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, come ha raccontato Carmelo dopo il quarto interrogatorio. La vittima – Nicoletta Indelicato, 25enne laureata in Scienze della ...

Trapani : Omicidio ragazza scomparsa - sindaco Marsala 'città sotto shock' : Palermo, 20 mar.(AdnKronos) - "L’intera città è sotto shock per la notizia della morte di Nicoletta Indelicato. Nei marsalesi c’è oggi tanto dolore quanto rabbia per un efferato omicidio che sconvolge una sana famiglia della nostra città, due professionisti esemplari e l’altro loro figlio". Così il

Nicoletta - sparita a Marsala e trovata morta nei campi : due fermi per Omicidio : Maglione bordeaux e pantaloni grigi. Era ciò che indossava Nicoletta Indelicato, 25 anni, la sera della scomparsa, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Non era più rientrata nella sua casa a Marsala, dopo essere uscita con un'amica e i genitori ne avevano denunciato la sparizione. La notte scorsa, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo della 25enne nelle campagne marsalesi di contrada Sant'Onofrio.Poi, stamattina, la svolta nelle ...

