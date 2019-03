repubblica

(Di venerdì 22 marzo 2019) 'C'era comunque tutto il tempo di contestare prima del gp, questo ricorso stravolge il nostro mondo: un tempo certe cose si risolvevano all'interno dell'associazione costruttori, ora c'è il rischio ...

roccoilaria : RT @repubblica: MotoGp, 'cucchiaio' Ducati: non bastano 7 ore di udienza, la sentenza slitta a lunedì - repubblica : MotoGp, 'cucchiaio' Ducati: non bastano 7 ore di udienza, la sentenza slitta a lunedì - sandrix_y : @gponedotcom Pare sia stato convocato anche @Totti per aiutare la Federazione Internazionale del Motociclismo, qual… -