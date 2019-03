Lanciato satellite per monitorare Terra

Questa notte è statoin orbita della Stazione spaziale europea Kourou, nella Guyana Francese,ilitaliano Prisma, dotato di vettore Vega, anch'esso italiano. Il lancio è avvenuto come previsto alle 2:50 (ora italiana), ed è stato trasmesso in diretta. Prisma è in grado di analizzare anche la composizione chimica di quello che osserva,dal livello di inquinamento del mare ai materiali del tetto di una casa allo stato di salute di una foresta. Lo ha voluto l'Asi peri fenomeni geologici e ambientali della(Di venerdì 22 marzo 2019)

