ilpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) Giovedì 21 marzoin Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Danimarca perla riforma europea del copyright, che dovrebbe essere approvata definitivamente il prossimo 26 marzo dal Parlamento Europeo. Lo scorso 3 luglio, sempre per

ilposticino : Ieri Wikipedia è stata oscurata per 24 ore in quattro paesi europei per protesta contro la riforma del copyright - ansiavitale : RT @maurimol79: #Copyright: ieri Wikipedia Germania è stata oscurata per protestare contro la riforma che verrà votata la prossima settiman… - matteozenatti : RT @ilpost: Ieri Wikipedia è stata oscurata per 24 ore in quattro paesi europei per protesta contro la riforma del copyright -