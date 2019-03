Coldiretti | arrivano i cuochi contadini DOC | sono già mille

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019)quasiche in tutte le regioni italiane hanno frequentato corsi e ricevuto l’attestato con l’inserimento nell’albo nazionale degli agrichef di Campagna Amica. Lo rende noto laalla prima giornata della cucina contadina nell’ambito dell’Assemblea nazionale di Terranostra, l’Associazione Agrituristica di Campagna Amica con iniziative nel primo weekend di primavera in tutta Italia con i menu della tradizione contadina. L’Assemblea – informa la– ha anche provveduto al rinnovo degli organi con i nuovi componenti della Giunta esecutiva che: Diego Scaramuzza (presidente), Stefania Grandinetti e Gabriele Maiezza (vice presidenti), Simone Ferri Graziani, Cristina Scappaticci, Elena Tortoioli e Filippo De Miccolis. L’Agrichefè un cuoco contadino che lavora negli agriturismi di Campagna Amica e in cucina utilizza i prodotti da ...

