Auto piomba sui tavolini del bar a Casal Palocco | travolte due donne

“Oddio - proprio di fronte al Presidente!” - Trump e Melania sfrecciano in Auto ma il suv piomba sulla scena e finisce male : Donald Trump e la first lady, Melania, erano diretti in Alabama, dove a causa del maltempo avevano perso la vita diverse persone. Lungo l’autostrada 85, vicino a Opelika, alcuni passanti hanno ripreso il passaggio delle auto di scorta del presidente degli Stati Uniti. A un certo punto, però, dal lato opposto, è arrivato un uomo, distratto, a bordo di un suv. “Oddio, proprio di fronte al Presidente!”. L'articolo “Oddio, ...

Adefia - piomba a tutta velocità su 3 Auto in sosta : pirata chiama il carro attrezzi e sparisce : Un giovane piomba in paese ad almeno 100 chilometri all'ora e si schianta su tre auto in sosta, danneggiandole gravemente. Non contento, nonostante fosse stato visto e fotografato da alcuni presenti, ...