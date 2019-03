Xi Jinping è in visita a Roma e la diplomazia si fa da parte | di U De Giovannangeli

Xi Jinping è in visita a Roma e la diplomazia si fa da parte : Fare affari col Gigante cinese senza irritare ancor di più l'Alleato di Washington, magari rassicurandolo sul completamento dell'acquisto degli F-35. Evitare che la Via della Seta possa trasformarsi in una "Via Dolorosa" sul piano diplomatico per l'Italia. Impresa tutt'altro che agevole, visto che è un po' complicato trasformare il Presidente della Repubblica popolare di Cina in una sorta di "Piazzista" sia pur potentissimo. ...

Xi Jinping in Italia - 3 speranze e 3 timori per la visita del presidente cinese : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

Xi Jinping visita l'Europa accompagnato dal "tiepido vento di primavera". Le relazioni sino-europee apportano una" corrente di calore" al ... : ... e presenzieranno alla firma delle intese di cooperazione negli ambiti di trasporto, agricoltura, finanza, cultura, scienza e tecnologia. Sentiamo le parole di Wang Chao: "Vorremo cogliere l'...

Li Ruiyu : "La visita del presidente Xi Jinping aprirà una nuova pagina nell'amicizia tradizionale e la cooperazione pragmatica tra Cina e ... : In terzo luogo, la cooperazione tecnologica tra Cina e Italia è favorita da un'eccellente piattaforma - la Settimana sino-italiana su scienza, tecnologia e innovazione - giunta ormai alla sua nona ...

La visita di Xi Jinping : «Un patto strategico con l'Italia» : ... su base annuale, di eventi come la China Import Expo che permettono di condividere le grandi opportunità che il mercato cinese presenta con i Paesi del resto del mondo, Italia compresa. Italia e ...

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping sarà in visita a Palermo il 23 e 24 marzo.

Xi Jinping sarà in Italia dal 21 al 23 marzo in visita ufficiale : Il presidente della Cina, Xi Jinping, verrà in visita ufficiale in Italia dal 21 al 23 marzo e si tratterrà in Europa fino al 26. Durante la visita in Italia, Xi incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il

Via della Seta - garanzie da RomaE Xi Jinping ufficializza la visita : Da Roma è arrivata la conferma dell'adesione alla Belt and Road. E Xi Jinping, dopo una lunga attesa, ufficializza la visita in Italia, Monaco e Francia. Possibili accordi anche con Macron Segui su affaritaliani.it

Aspettando la visita di Xi Jinping la Via della Seta divide ancora il governo : A pochi giorni dal viaggio in Italia del presidente cinese, a Roma giovedì prossimo,, restano le divisioni tra gli alleati di Lega e M5s

Roma e Palermo - accordi e turismo L'agenda della visita di Xi Jinping : Roma: Mattarella, Conte, accordi e memorandum, Colosseo. Palermo: porto, industriali, Teatro Massimo. Con al seguito 200 persone tra staff e manager. L'agenda della visita di Xi Jinping Segui su affaritaliani.it