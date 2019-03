Una super-eruzione spazzerebbe via la civiltà umana : calcolo del rischio : Se oggi avvenisse una super-eruzione vulcanica, con più di 1mila chilometri cubi di ceneri eruttate nell'atmosfera, la civiltà umana e il suo progresso tecnologico potrebbero essere riportati indietro ...

L'ultima SuperLUna del 2019 dà spettacolo : le foto più belle : Il fenomeno che si è verificato nella notte tra il 20 e il 21 marzo ha dato il benvenuto alla primavera, ma è stato anche...

La superlUna vista in giro per il mondo : La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo La superluna di marzo Nella notte appena passata, tra il 20 e 21 marzo, la Luna è apparsa nuovamente più grande del solito. Succede quando il momento in cui è più vicina alla Terra (perigeo) coincide con la Luna piena, creando il ...

Arrestato Giovanni Lo Sciuto : era il capo di Una super loggia massonica a Castelvetrano : Una "loggia segreta capace di condizionare la politica e la burocrazia". E' quanto fanno sapere gli inquirenti sulla vasta operazione dei carabinieri nel trapanese nella quale sono state arrestate 27 persone tra cui l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio. Della loggia avrebbero fatto parte, oltre ai politici, massoni e alcuni professionisti di Castelvetrano.--In carcere anche l'ex deputato regionale di Forza Italia ...

Lo spettacolo della SuperlUna nel primo giorno di Primavera [GALLERY] : 1/4 Credit: Renzo Pellicano ...

Castelvetrano - scoperta Una superloggia segreta. Favori dai politici : ai domiciliari l'ex deputato Cascio : Castelvetrano, la città dei misteri. Non solo attorno al superlatitante Matteo Messina Denaro. Ora, salta fuori pure una superloggia segreta formata da massoni, politici e professionisti che riusciva ...

In che modo la Super LUna 2019 di questa notte influirà sul nostro umore - e non solo - : eberhard grossgasteiger su Unsplash Related Story Appuntamento con la Luna Luna, astri e primavera = cambiamento Non solo scienza. Come ci ricorda la rivista Well and Good , "il 20 marzo il Sole esce ...

Ciao inverno - con un giorno d'anticipo e con la superlUna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

SuperlUna ed equinozio di primavera - evento raro : la prossima volta sarà il 2030 : L’arrivo della primavera – con il relativo equinozio – ci regala l’ultima Superluna piena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell’anno. sarà possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo. “Quest’anno, infatti, l’equinozio di primavera cade il 20 marzo, alle 22.58”, spiega all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 arriva la primavera con la superlUna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

L'inverno finisce oggi - alle 22.58 arriva la primavera E c'è la super lUna piena : Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza&Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project, che trasmetterà lo spettacolo della superluna mentre sorge sui monumenti ...

Arriva la SuperLUna dell'equinozio di primavera : sarà l'ultima del 2019 : Alle ore 02:43 di giovedì 21 marzo la Luna raggiungerà la sua fase piena e la minima distanza dalla Terra, dando luogo alla...

Diretta streaming SuperlUna di primavera 2019 : immagini e video – LIVE : Diretta streaming Superluna di primavera 2019: immagini e video – LIVE Dopo quella dell’inverno, ecco la Superluna di primavera. Sì, perché mercoledì 20 marzo salutiamo l’inverno per far spazio alla primavera. E poche ore dopo ecco la Superluna. Una coincidenza già avvenuta nel 2000, ma che non ricapiterà fino al 2030, come ha affermato Gianluca Masi del Virtual Telescope. Ovviamente ci sarà la possibilità anche di vedere la Diretta ...

Astronomia - oggi inizia la primavera salutata da Una SuperlUna : Roma, 20 mar., askanews, - Alle 22.58 di oggi in Italia potremo dire che la primavera è iniziata e a salutarla, a distanza di pochissime ore, ci sarà una Superluna, una luna al massimo della pienezza ...