romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – L’19inciale delè pronta per il rush finale. La squadra di mister Valeriosta per osservare un turno di riposo, ma lo può fare con serenitàil bel successo dell’ultimo turno sul campo del Tor Lupara per 4-2.“Unache temevo molto e che alla fine si è rivelata molto complicata – dice il tecnico del– All’andata contro questo avversario avevamo pareggiato 3-3 al termine di una partita incredibile, sciupando tantissimo e rimontando dallo 0-3 iniziale. Anche al ritorno siamo andati sotto nonostante alcune ottime opportunità create e così siamo arrivati all’intervallo col Tor Lupara avanti 1-0. Ai ragazzi, comunque, ho chiesto di rimanere tranquilli e di continuare a giocare come stavano facendo: a inizio ripresa abbiamo siglato un uno-due pesante coi gol di Carrarini e di Di Virgilio, ancora una volta sugli sviluppi di un...

DeaDCeLL77 : @eleonmars Mi serviva al volo un SSD. Ma visti i prezzi me lo sono ordinato da Amazon. Almeno lí non c'era la colonna sonora infima. - romadailynews : Ssd #Colonna (#calcio, Under 19 prov.), Gambini: “Continuiamo a ragionare gara dopo gara… - sportlaziale : Colonna (Rm) – Il settore pattinaggio della Ssd Colonna ci ha preso gusto. Dopo le buone prestazioni al trofeo inte… -