Sergio Mattarella | ' solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina'

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Sergio Mattarella - bomba di Luigi Bisignani : "Chi vuole far fuori dal governo. Altrimenti elezioni" : Al di là delle smentite di rito, il governo gialloverde vive un momento difficilissimo, dilaniato dai contrasti tra la Lega di Matteo Salvini e il M5s di Luigi Di Maio. Una situazione esplosiva e che, come conseguenza, porta allo stallo su tutto, o quasi: si pensi all'emblematico caso della Tav. Una

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

Sergio Mattarella : "Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale" : "Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali, che si sono succedute, hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello planetario. E' il senso della sollecitazione sottoscritta, nell'autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei". A dirlo è stato oggi il Capo dello Stato ...

Sergio Mattarella : “Lo studio serve per aprirsi agli altri e per rispettarli” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea il ruolo fondamentale dello studio e dell'istruzione: "È la spinta e lo strumento per l’apertura e il rispetto verso culture diverse, altrui opinioni, esperienze di altri. Costituisce la spinta e lo strumento per l’apertura, per il dialogo, per l’amicizia".Continua a leggere

Tav - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

Sergio Mattarella - Giuseppe Conte cruciale : "Dipende tutto da lui. Se fallisce con Di Maio e Salvini..." : "Dipende tutto da Giuseppe Conte". Arriva dal Quirinale la sentenza definitiva sulla Tav e la crisi di governo alle porte tra Lega e M5s. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si chiama fuori dalla Contesa, affidando al premier ogni residua speranza di mediazione tra Matteo Salvini (favor

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

