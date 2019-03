"Ho trovato a casa dei foglietti del mio ex marito con i numeri dei cellulari e dell'ufficio dei pm, all'epoca in servizio a Caltanissetta, Nino Di Matteo, Anna Palma, Carmelo Petralia e Gianni Tinebra. A volte si chiudeva in stanza per parlare con loro a telefono" Lo ha rivelato la exdel falso pentito,deponendo al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. La teste ha consegnato i biglietti.(Di giovedì 21 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Mafia, moglie Scarantino:parlava con pm - MicheleAnnibale : @virginiaraggi @RaiUno @RaiPortaaPorta Eh...Voi contrastate Mafia Capitale, ma intanto vi prendete i voti degli Spa… - corrmezzogiorno : #Catania Mafia, la moglie di Scarantino: «Mio marito parlava al telefono con i pm» -