romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – Dopo il bando indetto dal Campidoglio per ilcda di Ama “sono iniziati i, cercheremo di arrivare prima possibile alla determinazione dell’organo amministrativo”. Lo ha detto l’assessore capitolino al Bilancio, Gianni, nel corso di una sua audizione in commissione regionale Rifiuti su Ama. Il“contratto di servizio” di Ama “e’ pronto e deve andare in giunta per l’erogazione del servizio”, ha aggiuntoL'articolo: via apercda di Ama proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Lemmetti: via a colloqui per comporre nuovo cda di #Ama: Roma – Dopo il bando indetto dal… -