Juventus | Morata deluso | ' Sarei stato più felice se avessimo eliminato i bianconeri'

Juventus - Atletico Madrid - la moglie di Morata : 'Insulti e minacce ai miei figli' : Dopo la vittoria della Juventus a Torino contro l'Atletico Madrid la famiglia dell'ex calciatore bianconero Morata è stata bersagliata di insulti e minacce. Alice Campello, moglie del calciatore ora all'Atletico Madrid, si è sfogata sui social raccontando di aver ricevuto una montagna di offese, in pubblico e in privato, oltre che minacce a lei e i suoi figli. Juventus, minacce e offese alla moglie di Morata La giovane moglie del calciatore da ...

Atletico Madrid vittorioso nel segno di Morata : l’ex Juventus si candida ad un posto da titolare in Champions : Atletico Madrid, Alvaro Morata autore di due reti nel successo odierno della squadra di Simeone contro la Real Sociedad Atletico Madrid vittorioso in campionato contro la Real Sociedad. A decidere la gara ci ha pensato Alvaro Morata, autore di una splendida doppietta nello 0-2 in trasferta dei colchoneros. L’ex Juventus adesso si candida ad un posto da titolare in Champions contro la sua ex squadra, data l’assenza ...

Juventus - Llorente accusa Chiellini : “Non è mai fallo quello di Morata” : Juventus Llorente – All’indomani del suo compleanno, l’ex giocatore della Juventus Fernando Llorente, ha ringraziato il club bianconero per gli auguri sulla pagina ufficiale, ma non si è fatto mancare una stoccata proprio nei confronti della squadra di Allegri. Fernando Llorente torna sul gol annullato a Morata per fallo su Chiellini in Atletico Madrid-Juventus di Champions League: “Mi è spiaciuto per le reti ...

Morata-Mandzukic nella supersfida tra Atletico Madrid e Juventus : Uno più giovane, più tecnico, più veloce, più elegante. L'altro più tosto, più esperto, più spietato, più potente. Atletico Madrid-Juventus è anche la sfida nella sfida tra Alvaro Morata e Mario Mandzukic. Gemelli diversi, due ex molto attesi, che nella stagione 2016/17 hanno anche condiviso insieme lo spogliatoio bianconero, formando spesso la celebre coppia "M2" tanto cara a Massimiliano Allegri. Lo spagnolo a fine gennaio è approdato alla ...

Atletico-Juventus - Morata ‘cancella’ i ricordi bianconeri : “in caso di gol esulterò” : Alvaro Morata non mente ai bianconeri, l’attaccante dell’Atletico Madrid in caso di gol contro la Juventus esulterà “Il mio primo gol qui devo celebrarlo per i tifosi. C’è la stessa gente che mi ha visto partire e, ora che sono tornato qui, nella mia testa c’è solo l’idea di giocare con questa maglia”. Così Alvaro Morata, attaccante in forza all’Atletico Madrid, ha parlato a TVE della partita ...

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Atletico Madrid-Juventus - l’ex Morata : “Se segno esulto e vi dico perchè…” : Atletico Madrid-Juventus – Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid e soprattutto grande ex in vista della partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve di domani sera, ha parlato ai microfoni di TVE. Di seguito un estratto della sua intervista in cui ha rivelato che se dovesse segnare esulterebbe. Leggi anche: Atletico Madrid […] More

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i Colchoneros ai raggi X. Griezmann la stella - Morata il grande ex - difesa forte ma con qualche scricchiolio : Da quando c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus non si è fatto altro che pensare alla partita di domani contro l’Atletico Madrid. La sfida al Wanda Metropolitano è un crocevia fondamentale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions è quasi diventata un’ossessione per i bianconeri e l’acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ha aumentato ancora di più il ...

Atletico Madrid-Juventus - dichiarazioni importanti dell’ex Morata : Atletico Madrid-Juventus – Morata suona la carica. A pochi giorni dal match contro la Juve, dichiarazioni importanti a Mundodeportivo.com. Una partita importante e dal significato particolare per il centravanti spagnolo, legatissimo a Torino e ai colori bianconeri. Atletico Madrid-Juventus, le parole di Morata Queste le parole dell’attaccante dell’Atletico Madrid ex Juve: “Mercoledì si affronteranno due grandi squadre. ...

Atletico Madrid - Morata si sente a casa : “avevo dato la mia parola al club. La Juventus? Una rivale durissima” : Il giocatore spagnolo ha parlato per la prima volta da giocatore dell’Atletico Madrid, concentrandosi già sul match con la Juventus Il Chelsea è il passato, Alvaro Morata si concentra adesso su un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua carriera. Lo spagnolo è infatti un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, la squadra dei suoi sogni essendo cresciuto da piccolino con la maglia dei colchoneros ...

Morata si presenta : 'Se esulto contro la Juventus? Vedremo...' : TORINO - Alvaro Morata torna in Spagna. Lo accoglie l' Atletico Madrid , vecchio rivale ai tempi dei derby con la maglia del Real, e lo abbraccia Diego Simeone , pronto a metterlo al centro dell'...