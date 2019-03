Francia | a Parigi una mostra unica sul tesoro di Tutankhamon GALLERY

Francia - guerriglia e saccheggi : i Gilet Gialli devastano Parigi - Macron convoca l’Unità di Crisi. Centinaia di arresti [FOTO] : 1/171 AFP/LaPresse ...

Gomorra 4 presentato a Parigi : grande successo in Francia : Salvatore Esposito e Marco D'Amore ospiti alla conferenza francese di Canal Plus. Ieri pomeriggio è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per la nuova stagione di Gomorra. Salvatore Esposito e Marco D’Amore hanno presenziato la conferenza stampa di Gomorra 4 a ...

Gomorra 4 presentato a Parigi : grande successo in Francia : Salvatore Esposito e Marco D'Amore ospiti alla conferenza francese di Canal Plus Ieri pomeriggio è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per la nuova stagione di Gomorra. Salvatore Esposito e Marco D’Amore hanno presenziato la conferenza stampa di Gomorra 4 a ...

L'asse Berlino-Parigi dice sì alla richiesta di May : "Più tempo per Brexit se motivato". Scintille tra Francia e Olanda su AirFrance-Klm : La relazione fra Francia e Germania "è forte ed efficace", ed in questo contesto è "normale" che alcune questioni suscitino "un dibattito". Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron che ha ricevuto oggi all'Eliseo la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha risposto alle domande dei giornalisti su "tensioni" che sarebbero emerse fra Parigi e Berlino.I due leader hanno firmato il 22 gennaio ad Aquisgrana un ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : l’Italia pronta a dare spettacolo in Francia : E’ tempo di Nuoto sincronizzato, è tempo di World Series 2019. Dal 1° marzo il lungo percorso della manifestazione a tappe della danza in acqua avrà inizio, con 25 Paesi coinvolti e il cui epilogo sarà a Budapest (Ungheria), dal 14 al 16 giugno. Il darsi in vasca quindi riprende da Parigi (Francia) e la Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo è pronta per esibirsi e dare spettacolo. Si riparte dai grandi risultati degli Europei di ...

Francia - nuove scritte antisemite sui muri di Parigi - : Dopo gli episodi accaduti in Alsazia e a Lione, con cimiteri e tombe profanate da scritte e simboli nazisti, a sud della capitale francese sono apparsi insulti e croci uncinate su alcuni palazzi. Ieri ...

Parigi - gilet gialli contro il filosofo Alain Finkielkraut : «Sionista - Francia a noi» : Il filosofo e accademico francese insultato e inseguito da alcune persone con il volto coperto da un passamontagna

Gilet gialli - scontri a Parigi e proteste in Francia. Insulti al filosofo Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, la polizia che usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, viene ...

Crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Mattarella accetta l'invito di Macron per una visita di stato in Francia : Ritorna il dialogo dopo le tensioni aperte dall'incontro dei leader del Movimento 5 Stelle con una delegazione dei gilet gialli. Ieri è tornato a Roma l'ambasciatore francese. Il vicepremier intanto ...

Italia-Francia - arriva l’invito di Macron E Mattarella accetta : andrà a Parigi : L’ambasciatore francese rientra a Roma e incontra il capo dello Stato. Il «bentornato» del leader M5S, che frena sui gilet gialli violenti

Mattarella riceve ambasciatore Francia - Macron lo invita a Parigi : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset. Il diplomatico, appena rientrato a Roma, ha consegnato una lettera del ...

Terroristi latitanti in Francia - Parigi adesso apre all'Italia : La partita sui Terroristi latitanti in Francia non è chiusa. E l' Italia adesso cerca di avere conferme dell'impegno francese sulla possibile riconsegna dei condannati che ancora godono della dottrina ...

Bonafede manda una delegazione a Parigi per discutere l'estradizione degli ex terroristi latitanti in Francia : Cade in un clima di tensione tra Italia e Francia la riunione a Parigi tra i tecnici del ministero della Giustizia francese e quelli di via Arenula per fare il punto sugli ex terroristi macchiatisi di gravi crimini negli anni di piombo e fuggiti Oltralpe, sotto l'ombrello della dottrina Mitterand. Una vicenda tornata di stretta attualità dopo la cattura e il rientro in Italia Cesare Battisti e l'impegno dichiarato dal governo di ottenere ...

Francia : "L'ambasciatore tornerà a Roma al momento opportuno" | Conte : "Equivoco con Parigi - spero nella normalità ma non rinunciamo a opinioni scomode" : "Con il nostro ambasciatore sono in corso le consultazioni, tornerà a Roma al momento opportuno": così un portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. Il premier: "Mi auguro che le relazioni possano tornare alla normalità il più presto possibile, bisogna superare l'equivoco"