Eutanasia | Fico | Parlamento non perda più tempo | serve legge

La pericolosa scorciatoia di Fico verso l’ Eutanasia : Invece di deliberare sulla eccezione di costituzionalità promossa nel corso del processo a Marco Cappato per il “caso dj Fabo”, la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di correggere le incongruenze rilevate nell’articolo 580 del Codice penale che punisce l’aiuto al suicidio. Per la verità,

«Sull' Eutanasia il presidente Fico è stato scorretto - ma i cattolici non dicano sempre no e abbiano più coraggio» : L'intelligenza politica non sta nel dire no, perché fare così implica soltanto lavarsi le mani'. Secondo D'Agostino un buon punto di partenza è la legge approvata nel dicembre 2017 sul biotestamento ...

Fine vita - Fico : “Parlamento affronti il tema dell’ Eutanasia e dia una risposta compiuta e tempestiva” : A Montecitorio il convegno “Eluana dieci anni dopo“, con il presidente della Camera, Roberto Fico : “La Consulta – come sappiamo – era chiamata a pronunciarsi nell’ambito del processo a Marco Cappato per la vicenda della morte di DJ Fabo; con l’ordinanza – ha ricordato Fico – ha statuito la necessità di valutare con attenzione le “ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre ...

Fico - Parlamento legiferi su Eutanasia : ANSA, - ROMA, 20 FEB - "In coerenza con il mio ruolo istituzionale, ritengo che la sollecitazione" da parte della Corte Costituzionale ad aggiornare la normativa con disposizioni sul fine vita, "non ...

Fico : su tema Eutanasia è giunta ora di assumersi responsabilità : Roma – “Tutti ricordiamo la commozione e le polemiche del giorno in cui scomparve Eluana e devo, purtroppo, rammentare che emerse in quel frangente con evidenza che il parlamento aveva troppo a lungo rinucniato a dare una risposta sul fine vita. Aveva risposto all’indubbia complessita’ della questione decidendo di non scegliere. Si tratto di una omissione di intervento inaccetabile per una istituzione come il parlamento ...