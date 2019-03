Alberto Aquilani ricorda l' esordio con la Roma | L' arbitro mi disse | ' finché non

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Storie di calcio e di passione.su Instagram il giorno dell'in serie A, con la maglia della. Era il 10 maggio 2003 e il 18enne centrocampista sostituì l'esperto Emerson nei minuti di recupero della sfida contro il Torino, poi vinta dai giallorossi 3-1., tuttavia, in quei tre minuti di recupero decretati dall'Tiziano Pieri non riuscì a toccare il pallone. Fu in quel momento che il direttore di gara si avvicinò e gli: "Tranquillo, finché non tocchi il pallone, io non fischio la fine".Visualizza questo post su InstagramIl mioin Serie A.-Torino, 10 Maggio 2003. Siamo avanti 3 a 1, con una doppietta di Cassano ed un fantastico gol di Daniele, anche lui giovanissimo. Manca poco alla fine, mister Capello cerca il mio sguardo e mi dice "Cambiati, tocca a te." Non ho tempo di provare tutte ...

