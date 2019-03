Xiaomi Mi Band 4 certificata con il Bluetooth 5 0 | il lancio non è poi così tanto lontano

Xiaomi Mi Band 4 arriverà entro l’anno : rimane solo da decidere il momento per mandarla in pensione : Pare inoltre che la prossima Mi Band non prenderà le distanze dall'attuale in quanto a design ma avrà almeno una killer feature L'articolo Xiaomi Mi Band 4 arriverà entro l’anno: rimane solo da decidere il momento per mandarla in pensione proviene da TuttoAndroid.