Ultrà morto | condannati 5 interisti | più di 3 anni a Ciccarelli

Ultrà : 5 condanne e un patteggiamento per tifoso morto : Ultrà: 5 condanne e un patteggiamento per tifoso morto

Cagliari - funerale del tifoso morto : omelia dura contro i cori Ultrà : I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina I giocatori del Cagliari al funerale del tifoso morto durante la gara con la Fiorentina Una commozione profonda.

Cagliari - tifoso morto d'infarto allo stadio. Vergognosi cori Ultrà Fiorentina : «Devi morire» : Un tifoso del Cagliari è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina, colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. Alla tragedia, che si è consumata ieri notte...

Tifoso del Cagliari morto d'infarto allo stadio - vergognosi cori degli Ultrà viola : «Devi morire» : Un Tifoso è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina, colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita...

Inter-Milan - vietato striscione sull'Ultrà morto : "Per protesta curva nerazzurra senza coreografia" : Dalle forze dell'ordine no a uno striscione che la curva interista voleva esporre per ricordare Daniele Belardinelli, morto durante gli scontri del 26 dicembre prima della partita con il Napoli

Ultrà morto in scontri Inter-Napoli - la Procura chiede cinque condanne : Il Procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto cinque condanne a pene comprese tra i due anni e 11 mesi e cinque anni e 8 mesi di carcere per i cinque...

Tifoso morto - i 6 ultras in aula : MILANO, 11 MAR - "Da Ros ha ripreso a studiare, sta cercando di ripartire con la sua vita e non ha paura, lui ha ammesso le sue responsabilità ma le sue dichiarazioni non sono state determinanti per ...

Ultrà Inter morto - tifoso napoletano : 'Non l'ho investito - era già a terra' : 'Non l'ho investito io, quando sono passato il corpo era già a terra, io sono passato dopo l'investimento'. Così, in sostanza, come riferito dal suo legale Emilio Coppola, un giovane Ultrà napoletano, ...

Ultrà Inter morto - tifosi napoletani interrogati in questura a Milano : Sono in corso da stamattina in questura a Milano gli Interrogatori e le audizioni di alcuni ultras napoletani, in particolare di due indagati e di altri sentiti invece come persone informate sui fatti,...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - torna libero l'Ultrà Luca Da Ros : Milano, 11 febbraio 2019 - torna l ibero Luca Da Ros, uno dei sei ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita ...

Morto tifoso Inter - torna libero ultras Da Ros : Morto tifoso Inter – Importanti aggiornamenti sulla morte dell’ultras Daniele Belardinelli. Nelle ultime ore secondo quanto riporta l’Ansa torna libero Luca Da Ros, uno dei sei ultras arrestati nell’inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima della gara di campionato Inter-Napoli. Da Ros era stato scarcerato già nelle scorse settimane dopo aver collaborato con i magistrati, adesso sono stati ...