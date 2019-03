Prime arance siciliane arrivano in Cina

Qualità moro e tarocco: leper la prima volta inlungo la via della Seta marittima: il primo carico, partito a fine gennaio da Catania, ha raggiunto Ningbo, nello Zhejiang, dove il 23 marzo si terrà una cerimonia inaugurale. Nello stesso giorno a Roma, durante la vista del presidente Xi ci sarà la firma dell'accordo-Italia sull'export di agrumi. "Sono due container di circa 12 metri da 40 tonnellate", dice Salvo Laudani, marketing manager della società che ha promosso l'iniziativa.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

