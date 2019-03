Milano | Salvini e il piccolo eroe sull' autobus con il senegalese | Un miracolo

Milano - Salvini su Flat tax è nero su bianco in contratto di Governo : Io mi rifaccio a quello che c'e' nel contratto di Governo che io e Luigi Di Maio abbiamo firmato. La riduzione delle tasse a famiglie ed imprese.

Matteo Salvini - a Milano la marcia sul clima diventa agguato politico : i ridicoli insulti degli studenti : Ogni occasione è buona, in Italia, per dare addosso a Matteo Salvini. Anche una manifestazione come quella di Milano sul clima, per protestare contro le politiche inefficaci contro il riscaldamento globale, che con i partiti dovrebbero c'entrare poco o nulla. Migliaia e migliaia di studenti, dai rag

Cosa pensa Salvini dei 'soldi arabi' per la Scala di Milano : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il sindaco di Milano ha diverse versioni, speriamo arrivi ad una versione finale. Io preferirei che la Scala fosse libera e indipendente, non dico sovrana perché poi fate ...

Sicurezza : a Milano è scontro tra il sindaco Sala e Matteo Salvini : Il tema della Sicurezza a Milano accende lo scontro - a distanza - tra il sindaco meneghino Giuseppe Sala (PD) ed il vice premier Matteo Salvini. Il primo cittadino, durante l'incontro all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano, ha affrontato il delicato tema della Sicurezza e ha sbottato: "Noi ci prendiamo sempre le colpe, ma qualcuno dovrebbe rivolgersi anche al ministro Salvini e alla Lega". La replica del leader del Carroccio non si è ...

Sicurezza a Milano - duello Sala-Salvini : Milano, 10 marzo 2019 - Uno è a confrontarsi all'ora di colazione con gli abitanti di Dergano nel locale Rob de Matt. L'altro, qualche ora dopo, è a festeggiare il suo compleanno all'hotel Principe di ...

Milano - attiviste in piazza contro la violenza di genere : “Salvini e Pillon due anelli della stessa catena” : A Milano, per lo sciopero femminista globale dell’8 marzo, associazioni e attiviste, guidate da Non una di meno, sono scese in piazza contro la violenza di genere. Il corteo è partito da piazza Oberdan, e l’arrivo è previsto in piazza della Scala. “Salvini e Pillon due anelli della stessa catena”. L'articolo Milano, attiviste in piazza contro la violenza di genere: “Salvini e Pillon due anelli della stessa ...

Reddito di cittadinanza - a Milano in coda un marocchino leghista : 'Io mi fido di Salvini' : E' nato in Marocco, vive in Italia dal 1989, ed è un sostenitore della Lega, Mustapha Aarboubi, il primo a chiedere il Reddito di cittadinanza al Caf della Cgil di Milano. 'Ho sentito tutte le ...

Grillo contro la manifestazione antirazzista di Milano. Un altro salviniano tra noi : Il penoso quanto inopportuno esercizio di benaltrismo (“Razzismo? Ma parliamo di poveri e di Tav…”), esibito da Beppe Grillo dopo la marcia dei 200mila a Milano sabato scorso, evidenzia ancora una volta, se ce n’era bisogno, quale sia la personalità vera del padre spirituale dei pentastellati; il movimento che annunciava la catarsi disintermediata della nostra asfittica democrazia e l’entrata nel regno di Gaia. Se gratti il comico ...

Milano - ragazza messa alla gogna da Salvini. L'autore dello scatto : "Uso indegno - faccio causa al ministro" : Una marea di insulti per la 22enne fotografata alla marcia antirazzista ed esposta sui social del vicepremier. Su Facebook l'intervento della persona che ha visto utilizzare la sua immagine: "Ho chiesto la rimozione ma senza risposte. Procedo per vie legali"

Vittorio Feltri : "Il ddl Salvini sulla droga? Se abolisci la modica quantità devi arrestare mezza Milano" : "Se tu abolisci la modica quantità devi arrestare il 50% degli abitanti di Milano. Il che è ridicolo, impossibile". È questa l'opinione di Vittorio Feltri sul disegno di legge sulla droga presentato da Matteo Salvini. La proposta del ministro dell'Interno prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia e l'eliminazione, per l'appunto, del concetto di modica quantità. Il giornalista, intervenuto ai Lunatici su Radio2, ...

Milano - messa alla gogna da Salvini : "Dovrebbe tenere alla sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna" : Presa di mira sui social del ministro per la seconda volta, riceve migliaia di insulti a sfondo sessuale, minacce e commenti sull'aspetto estetico. "Mi fa orrore pensare che chi ha un ruolo istituzionale possa usare il potere per mettermi a rischio così"

PEOPLE - 250MILA ALLA MARCIA CONTRO IL RAZZISMO A Milano/ Salvini 'Non cambio idea' : Erano in 250MILA ieri a MILANO ALLA PEOPLE, la MARCIA CONTRO il RAZZISMO. Il commento del vice-presidente del consiglio Salvini

Manifestazione Milano - Salvini : 'Vado avanti e non cambio idea' : "Bene le manifestazioni pacifiche, ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli italiani: in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori". Lo ...

Corteo Milano - Salvini : non cambio idea : 21.45 "Bene le manifestazioni pacifiche,ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli Italiani:in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti,mafiosi e sfruttatori" Così il ministro dell'Interno e vice premier Salvini commenta la manifestazione 'People Prima le persone' che si è svolta a Milano. "Il messaggio al governo lo hanno dato gli Italiani con il voto rinnovando la fiducia a me, alla Lega e al governo ...