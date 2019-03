Milano E’ stato Pietro Carlo Artisi ad uccidere Roberta Priore

Milano - 53enne uccisa in casa : il compagno in stato di fermo : E' stato arrestato formalmente per omicidio il compagno di Roberta Priore, la donna di 53 anni trovata morta in casa a Milano martedì scorso. L'uomo, Pietro Carlo Artisi di 48 anni era stato fermato per un interrogatorio. Ad avvertire le forze dell'ordine, secondo Tgcom24, è stata la figlia che, non riuscendo a sentire la madre, ha dato l'allarme. Sul corpo della donna sono stati riscontrati segni di una violenta colluttazione ed è stato trovato ...

Milano - picchia moglie tre volte in 15 giorni : denunciato da sua mamma e arrestato : È terminata fortunatamente la libertà e l'incubo che un uomo di trentaquattro anni stava facendo vivere a sua moglie da diverso tempo a questa parte. L'episodio si è consumato in provincia di Milano, precisamente in un condominio del quartiere Barona, dove un trentaquattrenne ha aggredito sua moglie picchiandola e procurandole diverse ferite. Non si trattava del primo episodio, perché negli ultimi quindici giorni quella risultava essere la terza ...

Donna soffocata in casa a Milano con un cuscino dopo una lite - il compagno arrestato sulle scale : Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Milano per l'omicidio di Roberta Priore, 53 anni, trovata morta il 19 marzo in via Piranesi. Gli uomini della polizia lo avevano già individuato e avevano raccolto le sue dichiarazioni ieri sera: si tratta dell'ex compagno della Donna. Come riporta Il Corriere della Sera, l'uomo è stato preso in custodia mentre si trovava ancora nel palazzo in cui si è ...

Clima - a Milano è stato l’inverno più caldo e secco di sempre : dati sconvolgenti : Una temperatura media di 6.6°C, superiore di oltre due gradi a quella tipica del periodo (4.5°C), e solo 44.7 mm di pioggia, decisamente meno dei 176.6 mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*: sono questi i valori che hanno caratterizzato a Milano l’inverno meteorologico, stagione che per i meteorologi va dal 1° dicembre al 28 febbraio. Secondo i dati rilevati dalla centralina di Milano Centro (presso la sede centrale ...

Milano - accoltella a caso passanti in stazione Centrale : arrestato libico 33enne : Paura alla stazione Centrale di Milano, dove un libico di 33 anni ha aggredito a caso a coltellate due passanti. È stato arrestato dai carabinieri per lesioni. Le vittime sono...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - lezione ai compagni : che roba è stato il corteo pro-immigrati di Milano : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Presenti tra gli altri Alessandra Ghisleri e Fausto Bertinotti. Si parla di Tav e di Nicola Zingaretti, neo-segretario del Pd, e la sondaggista di Euromedia Research sottolinea: "Poiché la Tav è un argomento di camp

Guardiola-Juventus - Paratici già a lavoro : Pep avvistato a Milano : GUARDIOLA JUVENTUS – Allegri sempre più vicino all’addio. Il tecnico toscano non ha gradito le critiche per la sconfitta contro l’Atletico ed è pronto a fare le valigie. Il presidente Agnelli vuole Zinedine Zidane, Fabio Paratici, secondo Il Corriere della Sera, sta lavorando per portare Pep Guardiola in bianconero. Da anni Paratici conosce Pere Guardiola, fratello di Pep […] More

Grillo : "A Milano 250mila hanno manifestato contro un razzismo mediatico - l'Italia si divide sul nulla" : "Chiunque abbia un minimo di buon senso vede solo un crescente egoismo sociale. Il Paese è diviso sul nulla", ha aggiunto il fondatore del M5s.