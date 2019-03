«Lucy in the Sky» | Natalie Portman è un’astronauta in crisi

gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lo spazio infinito: una fascinazione che non smette mai e che, anzi, negli ultimi anni si è riaccesa anche al cinema. Ma non tutto è oro ciò che brilla, anzi. Se già The First Man aveva accennato alla sfera familiare degli astronauti, è in arrivo un’altra pellicola che esplora molto più in profondità le conseguenze emotive di una professione così particolare. Si tratta diin the Sky, prima prova registica di Noah Hawley, scrittore e creatore di serie di successo come Fargo e Legion.La Fox Searchlight ha appena rilasciato il primo trailer della pellicola, che dovrebbe approdare al cinema nei prossimi mesi. Protagonista è, intensa interprete dell’astronautae della sofferenza emotiva della donna, alle prese con lo stress da ritorno dopo una missione nello spazio: nonostante l’apparente vita di successo,si distacca dalla sua famiglia e va in pezzi quando ...

