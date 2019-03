Lautaro | Icardi? Risolva lui

Inter-Lautaro : il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore : INTER LAUTARO, bomber del futuro – Si respira un’aria più distesa in casa Inter. Non solo per la vittoria nel derby di domenica che ha “cancellato” l’eliminazione dall’Europa League, ma anche perché potremmo essere finalmente giunti al termine del caso dell’inverno: quello legato al nome di Mauro Icardi. L’attaccante ha saltato le ultime 9 gare […] L'articolo Inter-Lautaro: il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore proviene da Serie ...

Inter - Lautaro Martinez decisivo nel derby? Mauro Icardi è un'altra cosa : Oltre ad aver vinto il derby, l' Inter ha trovato un grande giocatore. Un gol, un assist, e una prestazione da leader tecnico nella partita-crocevia certificano infatti che Lautaro Martinez detto il Toro è all' altezza della squadra nerazzurra, di oggi e di domani. Non era scontato che un 21enne, al

Lautaro allontana Icardi dall'Inter : senza l'ex capitano si vince 6 volte su 8 : La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come i numeri del 'Toro' allontanino ancora di più Mauro Icardi dall'Inter. 'Il Toro lavora anche per gli altri. Il suo gol e l'assist ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...

Milan-Inter 2-3 - Lautaro fa l'Icardi : sorpasso nerazzurro nella corsa Champions : MILANO - Dopo 7 anni l'Inter si toglie la soddisfazione di vincere entrambi i derby di campionato e, in un sol colpo, spazza via la crisi scavalcando il Milan al 3° posto. Il successo per 3-2 ai ...

Spalletti - vittoria e frecciatina a Icardi : “dico bravi a chi sta nello spogliatoio! Lautaro è l’attaccante perfetto per l’Inter” : Luciano Spalletti si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il Derby vinto 2-3 contro il Milan: l’allenatore nerazzurro si complimenta con i giocatori e non risparmia due frecciatine a Icardi Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto. Fra i più contenti Luciano Spalletti che, dopo essere scivolato al quarto posto in campionato ed aver visto terminare in anticipo la sua corsa in Europa League, sentiva traballare la sua ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle nerazzurre : Vecino sontuoso - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso il posticipo della ventottesima giornata di campionato che vedeva di scena il derby di Milano tra Milan ed Inter, con il risultato finale di 2-3 per i nerazzurri. Decidono la sfida le reti di Vecino al 3', raddoppio di De Vrij al 51', riapre la gara Bakayoko al 57', ma Lautaro su calcio di rigore al 67' la rimette al sicuro anche se bisogna soffrire fino all'ultimo grazie al gol di Musacchio al 71'. Ora ci sarà la sosta con ...

Milan-Inter 140 giorni dopo : da Higuain vs Icardi a Piatek vs Lautaro : 'Come si cambia, per non morire' recita una famosa canzone del 1997 scritta da Fiorella Mannoia: il mondo in 140 giorni può essere rovesciato. Lo sanno bene in casa delle due squadre milanesi: era il 21 ottobre del 2018 e l'Inter batteva 1-0 il Milan nei minuti di recupero grazie a una rete di Mauro ...

Inter - Politano : 'Sentiamo la mancanza di Icardi - Lautaro Martinez gli somiglia' : L'Inter rischia di dover fare a meno di Mauro Icardi anche per le prossime partite. Un'assenza pesante, come ha confermato Matteo Politano , protagonista dell'ultima gara con la Spal con una rete, in ...

Milan-Inter del 17 marzo - alle 20 : 30 su Sky - Lautaro per Icardi : Non si parla d'altro a Milano in questi giorni: il 17 marzo il classico derby della Madonnina tra Milan e Inter metterà di fronte non solo due rivali storiche, ma anche due compagini che sono in piena corsa per entrare nella fase a gironi della prossima Champions League. Milan-Inter si giocherà il 17 marzo 2019 alle ore 20:30. Dove seguirla Gli appassionati che vogliono vedere il derby di San Siro possono sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Rigore di Brozovic? Decide Spalletti. Icardi è importante' : L'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez ha concesso un'Intervista a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht: 'Durante la partita abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. È stata una partita dura, loro hanno pressato bene, noi cercavamo di saltare ...

Argentina - Messi torna. Icardi out - ci sono Dybala e Lautaro : L'Albiceleste ritrova il suo capitano dopo otto mesi. Come trapelato nelle ultime settimane, Lionel Messi ha sciolto le riserve accettando di tornare in nazionale dopo la lunga pausa di riflessione ...

Argentina - Messi torna in Nazionale : Dybala e Lautaro sì - Icardi no : Lionel Messi ha fatto marcia indietro. Dopo aver detto addio alla Nazionale Argentina in seguito alla delusione del Mondiale in Russia , la 'Pulce' ha detto si' al nuovo ct Lionel Scaloni e quindi il ...

L’Inter scornata si affida al Toro Lautaro Martinez - in attesa di Icardi : Nel tracollo di Cagliari, con tante facce scure e tante serate ­no sulla sponda nerazzurra, si salva soltanto lui, Lautaro Martinez.Se ce ne fosse ancora bisogno, il numero 10 nerazzurro dimostra che lui, anche senza l’amico­ aventiniano Maurito Icardi, può caricarsi l’attacco sulle spalle. Basta riguardare il film della partita: una girata super nel primo tempo per il gol dell’illusione ­pareggio poi spenta da Pavoletti, un’altra ...