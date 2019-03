Inter - Zapata sondato da Marotta : possibile colpo per giugno : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata sondato da Marotta: possibile colpo per giugno proviene da ...

Inter - i nomi per il dopo Icardi/ Dallo scambio con Dybala alla tentazione Zapata : Inter, i nomi per il sostituto di Icardi: dirigenza nerazzurra al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, ecco gli obiettivi.

Atalanta - non solo l'Inter su Zapata : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , non c'è solo l'Inter su Duvan Zapata . Il club nerazzurro ha fatto un sondaggio esplorativo con il club bergamasco, ma sulla punta colombiana c'è anche la forte concorrenza di diversi club di ...

Atalanta-Milan - Duvan Zapata si racconta ai microfoni di Star Interview : Siamo alla vigilia di Atalanta-Milan, due squadre separate da un solo punto in classifica con i rossoneri che attualmente occupano quel quarto posto che vale la Champions e che è così ambito. Proprio in vista della sfida tra le due squadre, si rinova l’appuntamento con Star Interview, la divertente serie di video interviste ideata da […] L'articolo Atalanta-Milan, Duvan Zapata si racconta ai microfoni di Star Interview è stato ...

Atalanta-Milan - Duvan Zapata si racconta ai microfoni di Star Interview : Siamo alla vigilia di Atalanta-Milan, due squadre separate da un solo punto in classifica con i rossoneri che attualmente occupano quel quarto posto che vale la Champions e che è così ambito. Proprio in vista della sfida tra le due squadre, si rinova l’appuntamento con Star Interview, la divertente serie di video interviste ideata da […] L'articolo Atalanta-Milan, Duvan Zapata si racconta ai microfoni di Star Interview è stato ...

Inter - il futuro è senza Icardi : il sogno è Chiesa - Zapata e Belotti più abbordabili : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La società nerazzurra ha deciso di togliere la fascia da capitano al centravanti argentino comunicandolo ufficialmente con un tweet nella mattinata di ieri, nominando Samir Handanovic nuovo leader della squadra di Luciano Spalletti. Una scelta legata anche alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dalla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara. Ad aggravare la situazione, ...

Calciomercato Milan - Zapata : l’Inter prova lo scippo a zero? : Calciomercato Milan – Questi sono giorni molto intensi per il direttore generale del club rossonero, Leonardo. L’alto dirigente della società meneghina infatti è alle prese soprattutto con gli acquisti necessari a far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e così raggiungere la zona Champions, obiettivo dichiarato dal Milan per questa […] L'articolo Calciomercato Milan, Zapata: l’Inter prova ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : piace Cristian Zapata - sarà un derby per il difensore? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: piace Cristian Zapata, trattativa da derby in vista? Intanto si affina il piano per avere Barella a giugno.

Milan : l'Inter vuole Zapata - Halilovic e Laxalt ai saluti - idea Deulofeu (RUMORS) : Il calciomercato è nelle sue fasi più calde, mancano pochi giorni alla fine e ogni squadra sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli al fine di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il Milan, in particolare, sarà fondamentale l'approdo alla prossima Champions League viste le due costosissime operazioni messe a segno dai dirigenti rossoneri con gli acquisti di Paquetà e Piatek. Ecco perchè il club rossonero ...

Calciomercato Inter – Zapata e Godin altri due colpi di Marotta : Il Calciomercato nerazzurro non si ferma, in questi giorni, in gran segreto, Diego Godin ha già sostenuto le visite mediche col club nerazzurro: il futuro è scritto.E l’Inter ha avviato i contatti con Cristian Zapata, in scadenza col Milan. Il colombiano, 32 anni, è partito indietro nei ranking di Gattuso, ma da inizio novembre è diventato titolare, mettendo insieme una buona prima parte di stagione e meritandosi anche un’offerta di rinnovo ...

Clamoroso Inter : offerta a Zapata del Milan! : Secondo La Gazzetta dello Sport , a sorpresa c'è stata una mossa dell' Inter per il difensore Cristian Zapata . I nerazzurri stanno trattando con l'agente Ivan Cordoba, ex difensore nerazzurro, per il centrale colombiano a ...

Ag. Zapata : 'Inter in estate? Grandissimo club - ma non c'è nessun accordo!' : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvàn si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Zapata - parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...

Zapata : parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...