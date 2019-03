Il Paradiso delle signore | trame | Guarnieri ricade nella tossicodipendenza

Il Paradiso delle Signore - chiude ma fa record di ascolti : Continua la straordinaria crescita di ascolti per “Il Paradiso delle Signore daily”, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di giovedì 21 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 21 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 139: Al PARADISO DELLE SIGNORE giunge un’affascinante cliente che prende subito in simpatia Tina Amato (Neva Leoni). La ragazza non sa però che con la donna in questione ha in comune più di quanto possa lontanamente immaginare… Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) svela senza volerlo a Lisa Conterno (Desiree Noferini) dove si nasconde Riccardo (Enrico Oetiker). ...

Come ben sottolineato da un comunicato stampa della produzione, continua la straordinaria crescita di ascolti per Il paradiso delle signore daily: la fiction del pomeriggio di Rai 1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima settimana : la scomparsa di Guarnieri : Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore che avremo modo di vedere in onda anche la prossima settimana, dal 25 al 29 marzo 2019 in prima visione assoluta. Anche in questi episodi non mancheranno i colpi di scena: l'uscita di scena di Clelia, infatti, ha creato non poco scompiglio tra le Veneri del Paradiso, le quali non hanno ancora metabolizzato la notizia del suo addio definitivo. Il Paradiso delle signore, ...

Il Paradiso delle Signore 21 marzo 2019 : Una misteriosa cliente arriva al Paradiso : Una nuova cliente arriva al Paradiso e prende subito in simpatia Tina. Le due donne hanno qualcosa in comune.

Ascolti TV | Martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4% - Benvenuti al Nord 10.9% - Il Collegio in replica 5.8% - Leaving Neverland 2%. Il Paradiso delle Signore 16.5% : Alberto Angela Nella serata di ieri, Martedì 19 marzo 2019, su Rai1 l’appuntamento con Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 4.186.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.200.000 spettatori pari al 10.9% di share (qui gli Ascolti del passaggio dello scorso 23 ottobre 2018). Su Rai2 Il Collegio 2 in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 marzo : tutti in ansia per Riccardo : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della nota soap targata Rai "Il Paradiso delle signore". Le trame di cui andremo a parlare qui di seguito fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:30 dal 25 al 29 marzo. Vi ricordiamo che "Il Paradiso delle signore" non è stato rinnovato dalla Rai per un'altra stagione, quindi non lo rivedremo il prossimo anno nei palinsesti Rai ma andrà in onda fino ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di mercoledì 20 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 20 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 138: Dopo che Oscar (Jgor Barbazza) ha aggredito Clelia (Enrica Pintore) all’uscita del grande magazzino, Luciano (Giorgio Lupano) decide che per la capo commessa è arrivato il momento di lasciare per sempre Milano; tuttavia, l’uomo informa la Calligaris che non potrà portare con sé anche Carlo… Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) inizia ad affrontare i sintomi ...

Il Paradiso delle Signore 19 marzo 2019 : Lisa investiga sull'assenza di Vittorio : Il ficcanasare di Lisa potrebbe risultare pericoloso, se la ragazza dovesse scoprire della ricaduta di Riccardo, Umberto - da poco in politica - potrebbe perdere consensi.

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019: L’assenza di Clelia al PARADISO crea scompiglio tra le Veneri. Intanto la scomparsa di Riccardo mette in agitazione la famiglia Guarnieri: mentre Adelaide vorrebbe allertare la polizia, Umberto teme che la notizia possa nuocere alla sua campagna elettorale. Mentre la preoccupazione per Riccardo porta Nicoletta a commettere diversi errori sul ...

Il Paradiso delle signore trama 20 marzo : Oscar aggredisce Clelia - Riccardo scomparso : Domani, mercoledì 20 marzo, al Paradiso delle signore ci sarà un colpo di scena inaspettato che capovolgerà le sorti di alcuni protagonisti. Clelia è sempre più in tensione per la presenza di Oscar. Quet'ultimo, infatti, aspetterà la ex moglie all'uscita del Paradiso e l'aggredirà. La donna riuscirà a svincolarsi ma, ormai, ha deciso: deve assolutamente lasciare la città. Nel frattempo in casa Guarnieri si sparge la voce circa la scomparsa di ...