Dopo la strage in Nuova Zelanda | tra gli 007 in Ue allarme rosso sul terrorismo “bianco”

Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda : cancellate due date Dopo la strage di Christchurch : Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda e i concerti che avrebbe tenuto con gli Illegals il 26 e il 27 marzo non avranno luogo. In questi giorni il Paese è ancora ferito dalle stragi perpetrate da Brenton Tarrant in due moschee a Christchurch e l'ex leader dei Pantera non potrà esibirsi il giorno 26 nella stessa Christchurch e il 27 ad Auckland. La notizia è riportata dal quotidiano neozelandese Stuff nel quale leggiamo che a dare l'annuncio ...

Attentato Nuova Zelanda - Dopo la strage una stretta sulle armi : “Riforma entro 10 giorni” : dopo la strage di Christchurch costata la vita a 50 persone il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che entro 10 giorni arriverà una riforma della legge sulla vendita delle armi. Intanto, mentre l’Isis minaccia vendetta, il killer Brenton Tarrant ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici.Continua a leggere

Nuova Zelanda : L'Isis minaccia vendetta Dopo la strage nelle moschee : Intanto la responsabile di Facebook Nuova Zelanda ha fatto sapere che "nelle prime 24 ore, abbiamo rimosso 1,5 milioni di video dell'attacco in tutto il mondo, di cui oltre 1,2 milioni sono stati ...

Casa Bianca - duro attacco Dopo la strage : "Trump non è un suprematista bianco - Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez" : Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, parte all'attacco dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant

Russell Crowe Dopo la strage in Nuova Zelanda : ‘Il mio cuore si spezza’ : “Morti crudeli, senza senso, senza scopo. Il mio cuore si spezza” così Russell Crowe ha twittato per commentare il dramma della strage di Christchurch in Nuova Zelanda che ha ucciso oltre quaranta persone. L’attore de Il gladiatore ha voluto in questo modo far sentire la vicinanza a tutti coloro avessero dei legami coi defunti e, in un certo senso, anche verso il suo stesso paese, teatro di questo orribile gesto. 40 dead in ...

Nuova Zelanda - la polizia sperona un’auto e arresta un uomo Dopo la strage in moschea costata la vita a 49 persone : Un uomo è stato accusato di omicidio per gli attacchi alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato in conferenza stampa il commissario della polizia Mike Bush. Al momento la polizia neozelandese non sta cercando “attivamente” altri responsabili degli attacchi nelle moschee. In relazione agli attentati sono già stati fermati tre uomini e una donna, un uomo è stato accusato di omicidio. L'articolo Nuova Zelanda, la ...

Etiopia e Cina dicono stop a Boeing 737 MAX Dopo strage Ethopian Airlines : Le autorità responsabili dell'Aviazione civile in Cina hanno reso noto di aver ordinato alle compagnie aeree di sospendere i voli di tutti gli aerei Boeing 737 MAX, a seguito dello schianto dell'...

«Depistaggi Dopo la strage» - terza inchiesta sul crollo di ponte Morandi | : La terza inchiesta aperta a Genova dopo la tragedia non riguarda direttamente il cedimento o i controlli “truccati” su altre infrastrutture

Sanremo - l'attacco : "Mahmood ha vinto per riabilitare il trap Dopo strage di Corinaldo" : Il Festival di Sanremo si è ormai concluso, ma si continua ancora a parlare qua e là di cil che non è andato giù al pubblico, alla critica e ai vari commentatori di turno. dopo le accuse a Virginia ...

Strage di Erba - nuovi dubbi Dopo il caso dei plichi scomparsi : Erba , Como, , 14 febbraio 2019 - Emergono nuovi dubbi e lati oscuri sulla Strage di Erba , dopo che, nei giorni scorsi, sono spuntati 5 plichi scomparsi , uno dei quali sarebbe stato addirittura ...

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene Dopo la puntata sulla strage di Erba. Leggi cosa è accaduto : Selvaggia Lucarelli ha pubblicamente dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba andata in onda martedì sera, contro l’ultima puntata de La Dottoressa Giò. Nello speciale de Le Iene curato... L'articolo Selvaggia Lucarelli ha dichiarato guerra a Le Iene dopo la puntata sulla strage di Erba. Leggi cosa è accaduto provIene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Filippine - attentato in Moschea : 2 morti e diversi feriti/ Ultime notizie - 'spettro' Isis Dopo la strage nella : attentato contro Moschea nel sud delle Filippine, 3 giorni dopo strage nella Cattedrale di Jolo: nuova 'mano' dell'Isis? 2 morti e 4 feriti, Ultime notizie