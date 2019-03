Diciotti | Salvini commosso in Aula Abbiamo salvato migliaia di vite

Caso Diciotti in Senato - si vota sul processo a Salvini : "Scusate se leggo - mi emoziono" : L'intera giornata del Senato della Repubblica è dominata dal Caso Diciotti, con l'aula di Palazzo Madama chiamata a decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Infatti i Senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori ...

Diciotti - ribelli 5S pronti a votare "sì" al processo 'Ci stiamo salvinizzando' : "Basta, ci stiamo salvinizzando". È il malumore che serpeggia - ancora - tra i Cinque stelle, oggi alla "conta" in Senato per il voto sul caso Diciotti e la richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Salvini.Portavoce dei malpancisti è anche stavolta la "ribelle" Paola Nugnes, che già in passato si era distinta per le posizioni ortodosse su sicurezza e migranti e su cui pesa ancora un "processo" per l'eventuale espulsione dal movimento."Io resto ...

Diciotti - oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Segui la diretta : E’ ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul caso Diciotti dopo la chiusura di ieri sera poco prima della mezzanotte. Una cinquantina in tutto gli iscritti a parlare. Ieri sono già intervenuti 27 Senatori e alcuni hanno rinunciato. oggi il Senato dunque deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata ...

Caso Diciotti - oggi il Senato salverà Salvini dal processo per sequestro di persona : Il Senato della Repubblica si appresta a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona in relazione al Caso Diciotti. Decisiva la posizione del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, che voteranno contro la richiesta del Tribunale dei ministri di processare il leader leghista.Continua a leggere

Paola Nugnes : voterò sì al processo per Salvini sul caso Diciotti : La senatrice dissidente M5s, Paola Nugnes, voterà a favore del processo nei confronti di Salvini per il caso Diciotti. "Io resto coerente - ha detto al Corriere della Sera - dirò sì al processo". Dopo aver spiegato che, a suo parere, il risultato del sondaggio sulla piattaforma Rousseau "non è vincolante per un parlamentare", Nugnes ha lanciato accuse nei confronti della politica M5s: "Di fatto - ha detto - il Movimento si ...

Di Maio ha chiesto a Salvini di non ripetere un nuovo caso Diciotti : "Era tutto organizzato". Nella Lega la linea sulla nave Jonio è univoca: Casarini, il capo missione, ha messo su una operazione politica proprio in concomitanza con il caso Diciotti. "Questo presunto salvataggio di questa nave gestita dai centri sociali era organizzato da giorni", ha sottolineato Matteo Salvini. Una tesi prefigurata anche da alcuni 'report' fatti pervenire dai Servizi e condivisa dal Movimento 5 stelle che però si è mosso, ...

Diciotti - domani il Senato vota su Salvini. Conte in aula : "Prosegue assunzione di responsabilità" : Mentre un nuovo caso migranti si apre, con il Viminale che nega lo sbarco a Lampedusa alle 49 persone soccorse dalla nave italiana Mare Jonio, domani l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Mare Jonio, Di Maio: 'Non sarà nuovo caso Diciotti'. Salvini: 'Non metteranno piede in Italia' Che ne sarà della Mare ...