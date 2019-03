Canada e Usa | verifiche concessione certificazione FAA a Boeing 737 Max

ENAC - Presidente Zaccheo al Senato su B737 MAX 8. Anche il Canada "chiude" ma Usa "tentennano" : Nel mondo sono 350. Ma ben 5.000 sono già stati venduti. E' necessaria la massima chiarezza su cosa sia accaduto tanto più che questo aereo, per i minori consumi e il minore impatto acustico era ...

La direttrice finanziaria di Huawei ha fatto causa al Canada per il suo arresto avvenuto su richiesta degli Stati Uniti : La direttrice finanziaria dell’azienda tecnologica cinese Huawei, Meng Wanzhou, ha fatto causa al Canada per il suo arresto avvenuto lo scorso dicembre su richiesta degli Stati Uniti. Meng è la figlia del fondatore di Huawei e l’1 dicembre 2018 era stata

Canada - scandalo corruzione - l'ex ministra della Giustizia accusa Trudeau : L'accordo al quale la Wilson-Raybould fa riferimento avrebbe evitato un processo lungo e costoso al gigante canadese nel settore dell'edilizia, che impiega 50 mila persone nel mondo, di cui 9 mila in ...

A causa di Trump - il Canada è la nuova mecca dei lavoratori hi-tech : Toronto, Canada (Getty Images) C’è una fuga di cervelli in atto, nella Silicon Valley. Direzione: Canada. Tutto nasce dalle politiche anti-migratorie del presidente americano Donald Trump. Un sentimento di incertezza ha mietuto vittime tra i talentuosi lavoratori dell’high-tech. Soprattutto indiani, che entrano nel paese grazie a un visto specifico, chiamato H-1b, che consente alle aziende statunitensi di assumere lavoratori stranieri, a ...

"Per ridurre il debito pubblico" : in USA petizione per vendere il Montana al Canada - : Negli Stati Uniti è stata lanciata una petizione in cui si chiede di vendere lo Stato del Montana al Canada per ridurre il debito pubblico americano. Lo segnala il The New York Post. Si osserva che il ...

Tennis - Coppa Davis : all'Italia toccano Usa e Canada : Saranno Stati Uniti, testa di serie, e Canada le avversarie dell'Italia nel gruppo F delle finali del World Group della Coppa Davis 2019, prima edizione della manifestazione con il nuovo format, in ...

Sorteggio Coppa Davis 2019 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. USA e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale : Si è svolto pochi minuti fa il Sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio. Al netto delle ...

Difesa : Canada - 'suggerimento' Usa di rimpatriare combattenti stranieri dello Stato islamico non è una priorità del governo : "Abbiamo ascoltato la richiesta degli Stati Uniti, ma rimane il fatto che , quella, è una parte del mondo pericolosa in cui non abbiamo una presenza diplomatica e non metteremo i nostri funzionari ...

Freddo senza precedenti in Canada e USA - FOCUS sul rapporto tra clima e vortice polare : ecco perché è l’ennesima conferma del Global Warming : Un’ondata di Freddo record ha fatto letteralmente rabbrividire la schiena di milioni di americani in questi ultimi giorni. Le temperature nel Midwest sono piombate ai valori incredibili di -49°C, infrangendo decine e decine di record tra le città della metà orientale degli Stati Uniti. E aggiungendo i venti gelidi che hanno soffiato incessantemente, le temperature percepite a Thief River Falls, in Minnesota, hanno raggiunto i -60,5°C! È ovvio ...

