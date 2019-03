calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) L’attaccantetorna a parlare dell’esperienza al Manchester, intervista rilasciata al ‘Mirror’, parole dure nei confronti di Gary Neville, Paul Scholes o Paul Ince., secondo lo svedese approfittano per accusare alcuni giocatori della squadra allenata da Solskjaer, in particolare Paul Pogba. “Non sono piu’ nel club. Non possono lamentarsi e criticare tutto il tempo. Se vogliono lavorare nel club ci provino. Il cerchio di ex giocatori di Ferguson non mi piace, perche’ hanno cominciato a parlare dopo che il loro allenatore li ha lasciati, non prima. Adesso parlano in tv, ma non so se hanno ricevuto l’autorizzazione da Ferguson”.“Tutto quello che succede viene giudicato rispetto all’era Ferguson – racconta Ibra – Dicono che se Ferguson fosse ancora li’, non succederebbe, ...

CalcioWeb : Zlatan #Ibrahimovic non le manda a dire: nel mirino ex calciatori dello United - NBast1 : - footiedami : @COPA90 Taribo West, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Giampaolo Pazzini, Antonio Cassano -