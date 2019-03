Un leader tutto chiacchiere e diversivo

ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2019) E’ successo con la nave Diciotti, è capitato di nuovo con la Mare Jonio. Da nove mesi a questa parte, il governo Salvini, guidato per interposto avvocato “antani” del popolo, non perde occasione, quando si parla di immigrazione, di calpestare lo stato di diritto, di violare le convenzioni internazio

matteorenzi : Bellissimo vedere tanti ragazzi scendere in piazza per il futuro del Pianeta. Emozionante! I leader di tutto il mon… - amnestyitalia : I giovani d'oggi, con la loro determinazione nella battaglia contro i cambiamenti climatici, stanno svergognando i… - oldmanandsea1 : RT @ilfoglio_it: Cambiare le regole, non violarle. Lampedusa ci ricorda perché non si può scommettere su Salvini come uomo di stato - di @c… -