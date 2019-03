Un’ app “truffa” per comprare un club | i soci chiedono il rimborso

L’esilarante gaffe di Toninelli a Tg2 Motori : “Avanti con l’elettrico” - ma ha appena comprato Un’auto da ecotassa! : Ancora una volta Danilo Toninelli si rende protagonista di un’esilarante gaffe in seguito alla quale la domanda sorge spontanea: ma lo fa apposta o è semplicemente…ingenuo? Durante un’intervista al Tg2 Motori, la giornalista Maria Letiner è in auto con Toninelli, il quale, lo ricordiamo, è il nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’argomento sono, appunto, le auto e le politiche sui trasporti. A questo ...

MoBot : il robot che ti porta la spesa - si chiama con Un’app e in Italia è già realtà : Dalla robotica arriva un aiuto fondamentale per mantenere vitali ma anche per contribuire a ripopolare i centri storici di piccoli borghi medioevali, aumentando la qualità della vita dei cittadini. Succede a Peccioli, borgo dell’alta Valdera, in provincia di Pisa, dove da tempo il Comune si impegna a sostenere la dimensione sociale di ricerca scientifica e innovazione. Qui è in funzione MoBot, il carrello della spesa robotico – ...

L’app Samsung Members si aggiorna con Un’interfaccia ridisegnata e focalizzata sui post degli utenti : Samsung ha aggiornato Samsung Members, l'applicazione dedicata ai possessori di un dispositivo della serie Galaxy che permette di accedere a notizie e contenuti esclusivi. L'update introduce un'interfaccia utente ridisegnata che mette in risalto i post degli utenti, mentre le notizie ufficiali di Samsung e i post con i suggerimenti sono stati spostati verso il basso. L'articolo L’app Samsung Members si aggiorna con un’interfaccia ...

La ministra Giulia Grillo a Wired Health : “Vogliamo Un’app sulla maternità con informazioni certificate” : “Redistribuire le risorse per evitare disuguaglianze”. Questa la ricetta della ministra della Salute Giulia Grillo, in collegamento a Wired Health, per gestire un sistema sanitario che viaggia a 21 velocità. Tante quante sono le regioni e le province autonome cui la riforma del titolo V della Costituzione ha affidato le competenze in materia sanitaria. Tema tanto più importante mentre regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ...

Scappa dopo il furto : Michael muore nello schianto contro Un’auto in sosta - aveva 29 anni : L'incidente mortale è avvenuto nel quartiere Antignano di Livorno. Michael Del Vivo, italiano di 29 anni, stava fuggendo inseguito dalle volanti. Quando si è schiantato aveva ancora il ‘bottino’ (150 euro) e il cassetto del registratore di cassa rubato dall’interno del locale. Il padre: “Non ci hanno neanche fatto effettuare il riconoscimento".Continua a leggere

Allerta Meteo - nuova sferzata di maltempo sull’Italia : arriva Un’altra burrasca di maestrale [MAPPE e DETTAGLI] : 1/31 ...

Android Q beta dovrebbe facilitare il rilascio di feedback grazie a Un’app dedicata : Segnalare bug e problemi durante la fase beta di Android Q dovrebbe risultare più semplice grazie alla nuova presunta app "Android beta feedback". Ecco come sarà possibile inviare i feedback. L'articolo Android Q beta dovrebbe facilitare il rilascio di feedback grazie a un’app dedicata proviene da TuttoAndroid.

Smart City : emergenze in città? Per le segnalazioni basta Un’app : Nel Centro ricerche ENEA di Portici è stata messa a punto un’applicazione che permette ai cittadini di segnalare ad un sistema informativo centralizzato emergenze riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici, illuminazione pubblica, reti stradali e idriche, segnaletica, cartellonistica, rifiuti, e pericoli generici. L’app per Smartphone e tablet sarà scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo attraverso un link pubblicato sul sito del ...

32 persone appartenenti a un clan mafioso di Palermo sono state arrestate nell’ambito di Un’indagine sul traffico di cocaina : I carabinieri di Palermo hanno arrestato 32 persone appartenenti al mandamento di Porta Nuova, uno dei principali clan mafiosi della città. Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno riguardato in particolare un grande traffico di cocaina, che veniva poi

MyOptima permette di gestire le utenze Optima e ottenere supporto in Un’unica app : MyOptima è un'applicazione offerta da Optima Italia che consente una facile gestione delle utenze Optima per luce, gas, internet fisso e Mobile e di ottenere tutta l'assistenza di cui avete bisogno. L'app offre anche un maggiore supporto al cliente che può scegliere il modo preferito per comunicare con il servizio assistenza, prenotando una chiamata oppure chattando con Alan, l’assistente virtuale di Optima. L'articolo MyOptima permette di ...

Salvata una vipera in Sila : era rimasta intrappolata in Un’auto : Attimi di paura nella mattinata di ieri nel più grosso centro della Sila, dove in prossimità di un autosalone sito lungo centralissima via Panoramica è stato avvistato un serpente sotto una fiat 500. Il rettile si è infilato poco dopo dentro alcune parti meccaniche dell’asse posteriore del veicolo. I signori Gallo hanno così allertato i poliziotti provinciali di San Giovanni in Fiore (Giovanni Mancina) e nonostante fuori servizio, sul posto è ...

Airbnb ha comprato HotelTonight - Un’app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo : Airbnb, l’azienda che consente di affittare stanze e appartamenti privati online, ha annunciato di aver comprato la società che gestisce HotelTonight, una popolare app per trovare stanze di alberghi a basso prezzo. Airbnb non ha comunicato il prezzo concordato per l’acquisto,

Meghan Markle ha fatto Un’apparizione a sorpresa a un evento mandando in visibilio il pubblico : Il principe Harry l'ha "trascinata" sul palco The post Meghan Markle ha fatto un’apparizione a sorpresa a un evento mandando in visibilio il pubblico appeared first on News Mtv Italia.

Codice fiscale è Un’app semplice per calcolare o verificare il codice fiscale del cittadino : codice fiscale è un'applicazione semplice che permette di calcolare oppure verificare il codice fiscale attribuito e rilasciato a ciascun cittadino italiano dall'Agenzia delle Entrate. Lo strumento offre la possibilità di visualizzare il codice a barre alternandolo a quello testuale toccando l'apposito pulsante e memorizza la lista dei codici fiscali inseriti. L'articolo codice fiscale è un’app semplice per calcolare o verificare il ...