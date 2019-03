Stadia permette accesso istantaneo al videogioco che vogliamo

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Con la presentazione di, e l'arrivo di PS Now anche in Italia, ha ufficialmente inizio l'era del gaming in streaming.Ebbene, riporta Tweaktown, una delle caratteristiche più interessanti di questo modo di videogiocare, è proprio la possibilità di poter accedere istantaneamente ai videogiochi che, senza noiosi tempi di download, installazione, e nuovamente download di mastodontiche patch del day one.In questo interessante filmato, catturato dalla presentazione tenutasi nemmeno un'ora fa, possiamo vedere in tempo reale la flessibilità di. Possiamo giocare con un click sul nostro browser Chrome, interrompere la sessione e riprenderla all'istante sul nostro tablet o smartphone, l'unica prerogativa è la connessione a internet, il lavoro sporco lo fanno i data center di Google.Leggi altro...

