“Siamo andati a combattere in Siria per un ideale: non siamo mercenari”

(Di martedì 19 marzo 2019) Hanno rischiato la vita per sconfiggere il Califfato nero. Alcuni di loro sono morti, come Lorenzo Orsetti, ucciso ieri dai jihadisti a Baghuz. Ma i volontari italiani che hanno combattuto lo Stato islamico adesso rischiano di essere considerati “socialmente pericolosi”. A Torino, il prossimo 25 marzo, i giudici dovranno decidere se far scattare contro cinque di loro misure di sorveglianza speciale. “Ci batteremo contro questa criminalizzazione – ha detto Davide Grasso a Fanpage.it – per la memoria dei nostri compagni caduti nella guerra contro l’Isis”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...