Promozioni alla Questura di Napoli | due dirigenti superiori e orimi dirigenti

I club USA alla FIFA : sì a Promozioni e retrocessioni : Più di cento club americani di calcio hanno inviato una richiesta alla FIFA perché faccia qualcosa per garantire che anche negli Usa ci siano promozioni e retrocessioni come nel resto del mondo. La lettera è stata inviata anche al presidente della federazione americana, Carlos Cordeiro, perché avvii il dibattito su un campionato più aperto. Negli Stati Uniti […] L'articolo I club USA alla FIFA : sì a promozioni e retrocessioni è stato ...

Calcio - Serie B a 20 squadre : varato il nuovo format - previste 5 Promozioni dalla C : Rivoluzione nel Calcio italiano, il Consiglio Federale ha infatti varato il format per la prossima Serie B che sarà a 20 squadre con cinque promozioni dalla Serie B per integrare l’organico (sono previste quattro retrocessioni per la stagione attualmente in corso). La FIGC ha operato questa decisione con il solo voto contrario dei calciatori, la Lega B e la Lega Pro hanno infatti trovato l’accordo per salire a quota 20 dopo il ...