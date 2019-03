blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)E' una delle colonne di Unal, nel cast dal 1996 nel ruolo diBoschi, cui gli autori non hanno risparmiato nulla nel corso degli anni, tra tenebre e resurrezioni, romanzi criminali e salvataggi eroici: parliamo, ovviamente, di, da 23 anni protagonista della Soap (con S maiuscola) della tv italiana. Proprio in questi giorni è al centro di una delle storyline più tensive degli ultimi tempi: gli aficionados di UPAS (circa 2 milioni ogni sera su Rai 3, nella fascia più competitiva del palinsesto) l'hanno visto nella puntata di ieri, lunedì 18 marzo difendere Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) dalla vendetta di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro). E così lo abbiamo lasciato sul pavimento della Terrazza mentre lamenta di non sentire più le gambe: uno shock per i telespettatori, che hanno in mente una sola domanda, la stessa che abbiamo fatto anche ...

Varych4 : Peppe Zarbo a Blogo: 'Un Posto al Sole dà voce a chi non ce l'ha. Franco? Vivrà un periodo… - tvblogit : Peppe Zarbo a Blogo: 'Un Posto al Sole dà voce a chi non ce l'ha. Franco? Vivrà un periodo… -