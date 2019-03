Ong Mediterranea | Matteo Salvini | I migranti non metteranno piede in Italia

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : 'Porti aperti - scendete qui' : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente'.

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : "Porti aperti - scendete qui" : È arrivata nei pressi del porto di Lampedusa la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo 49 Migranti salvati ieri. "Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell'ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare", ha spie

Migranti : Mediterranea - 'inchieste su Ong bolle di sapone e il mare resta senza navi' (2) : (AdnKronos) - Secondo Alessandra Sciurba, che due settimane fa era salita sulla nave Sea watch alla fonda a Siracusa per incontrare i 47 Migranti a bordo, queste inchieste "da un lato finiscono in un nulla di fatto e dall'altro hanno come conseguenza che il Mediterraneo è senza navi. Non sappiamo ne