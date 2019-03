NBA | Spurs nove di fila | ko anche Golden State Denver in testa a Ovest

NBA - San Antonio-Golden State 111-105 : cadono anche gli Warriors - Spurs 9 vittorie in fila : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 111-105 Neanche il ritorno in campo di Kevin Durant è in grado di fermare questi San Antonio Spurs. L'arrivo in città dei campioni in carica dei Golden State ...

Risultati NBA – Super Spurs - gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...

Basket : NBA. Clippers ko senza Gallinari - vincono Spurs di Belinelli : Doc Rivers decide di dare un turno di riposo a Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers, dopo cinque vittorie consecutive, si fermano

NBA - Belinelli lancia gli Spurs - volano Bucks e Nuggets : Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ...

NBA - out Gallinari e Clippers ko. Belinelli e gli Spurs fanno sei di fila : ROMA - Nella notte NBA non scende in campo Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers crollano in casa contro i Portland Trail Blazers . Sorridono, invece, i San Antonio Spurs e Marco Belinelli , che ...

NBA – Spurs in striscia positiva - ma coach Popovich abbassa i toni : “vittoria contro i Bucks? Loro solo più stanchi” : Spurs in striscia positiva di 5 successi consecutivi, ma dopo la vittoria contro i Bucks coach Popovic abbassa i toni: Milwaukee arrivata troppo stanca dopo il back to back secondo coach ‘Pop’ Dopo l’addio di Kawhi Leonard e Tony Parker, per i San Antonio Spurs sembrava dovesse essere finalmente arrivata la stagione di transizione, nella quale si sarebbe dato spazio ai primi movimenti per costruire il futuro degli ...

Basket - NBA : Belinelli spettacolo con 16 punti - ribaltone Spurs coi Bucks : Il Rodeo Trip è solo un lontano, spiacevole ricordo. I San Antonio Spurs tornati in Texas hanno ritrovato le loro certezze. Cinque vittorie di fila, appunto quattro in casa: nella città dell'Alamo ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

NBA : LeBron supera Jordan - ma i Lakers crollano ancora. Gli Spurs battono Atlanta : Decisivo nell'economia del match il secondo quarto, in cui Utah infila un parziale di 9-0, va sul +13 con due punti di Ricky Rubio e gestisce fino al 58-47 dell'intervallo lungo. Inutile il tentativo ...

NBA - Atlanta-San Antonio 104-111 : quarta vittoria in fila per gli Spurs - Belinelli 5 : Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 104-111 Il ritorno a casa ha fatto davvero bene ai San Antonio Spurs, che ora sembrano aver ritrovato convinzione anche in trasferta. Dopo i tre successi casalinghi ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

NBA : Gallinari batte LeBron nel derby di Los Angeles - gli Spurs superano Denver : Un derby che vale i playoff. I Clippers superano i Lakers 113-105 e compiono un importante passo verso la post season. Un ottimo Danilo Gallinari ne mette 23 e guida i suoi al successo nonostante la ...

NBA risultati - Belinelli e Spurs di nuovo grandi. Phoenix sorprende Milwaukee : SAN ANTONIO-DENVER 104-103 Gli Spurs riprendono a correre dopo la disastrosa 'Rodeo Trip', chiusa con un record di 1/7, e conquistano contro i Nuggets il loro terzo successo consecutivo al termine di ...

NBA risultati : Curry spegne Phila - gli Spurs travolgono i Thunder : Golden State torna a marciare dopo due sconfitte, passando a Philadelphia con Steph Curry protagonista nel finale. Dopo il disastroso Rodeo Trip, seconda vittoria consecutiva per San Antonio, che ...