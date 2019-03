Isola | Facchinetti invia un videomessaggio a Fogli | ' Hai conquistato tutti'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Ieri sera è andata in onda la decima puntata de L'dei Famosi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi legate al caso Riccardo, il cantante dei Pooh ha ricevuto una sorpresa che ha emozionato davvero. La puntata di ieri non ha avuto dei momenti particolari riguardo la registrazione. Tra le cose belle va segnalato l'incontro dopo circa 50 giorni di Stefano Bettarini con la sua donna Nicoletta Larini. Tutto questo è diventato possibile al termine di un duello con Kaspar Capparoni e la sua signora, Veronia Maccarone.Riccardoal momento delle nomination valide per la semifinale è stato chiamato dalla conduttrice per andare in postazione. Lì, il naufrago è stato invitato ad ascoltare un video messaggio di cui il protagonista è stato l'amico Roby: "Questo mio messaggio è per dirti che stai andando fortissimo. Haivogliono bene". Il ...

