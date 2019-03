“Con sistema Montante | liste di proscrizione dirigenti”

ilfogliettone

(Di martedì 19 marzo 2019) "Ci sono stati due metodi adottati nei confronti dei dirigenti: quelli da premiare perché disponibili alla benevolenza e alle direttive e quelli che andavano cacciati via. C'erano delledi, elaborate a tavolino, in cui si decideva chi doveva restare e chi invece doveva uscire dagli assessorati". Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava illustrando ai giornalisti la relazione sul cosiddetto ''. Alcuni dirigenti ascoltati dalla commissione, ha aggiunto Fava, hanno anche parlato di "imbarazzanti provini, fatti a casa di, prima di entrare a far parte dell'assessorato".

