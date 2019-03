Attacco Utrecht | ora spunta un biglietto con Allah Rafforzate misure di sicurezza

ilfogliettone

(Di martedì 19 marzo 2019) Si rafforza la pista terroristica per l'di, in Olanda, in cui un 37enne turco ha sparato su un tram uccidendo tre persone e ferendone altre cinque. Il sospetto che si sia trattato di un attentato, forse legato alle stragi nelle moschee in Nuova Zelanda di venerdi' scorso, e' rafforzato dal ritrovamento di unnella Clio rossa usata per la fuga da Gokmen Tanis, l'autore dell'. Secondo una testimone, sulin turco c'era "la parolascritta a caratteri cubitali". La donna ne ha parlato al giornale locale Algemeen Dagblad e ha spiegato di esser stata lei a segnalare la vettura alla polizia. Per un'altra fonte nelTanis affermava di agire in nome die inviava un saluto a tutti i fratelli musulmani.Pur senza confermare il contenuto del messaggio, la procura della citta' olandese ha sottolineato che quanto vi e' scritto porta a ...

